Avião de pequeno porte com três brasileiros desaparece na Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um avião monomotor com três brasileiros a bordo desapareceu nesta quarta-feira (6), por volta das 17h (horário de Brasília), na província patagônica de Chubut, no sul na Argentina. As informações são da agência de notícias Télam, ligada ao governo argentino.

A aeronave partiu na quarta da cidade de El Calafate, no extremo sul da Argentina, com destino a Trelew, na costa norte de Chubut, mas perdeu contato com as centrais de monitoramento na altura de Bahía Bustamante, também localizada na província, segundo a Defesa Civil local.

As buscas pela aeronave estão sendo feitas tanto em terra como no mar. A polícia marítima argentina foi acionada para auxiliar nas buscas, tendo enviado um helicóptero para a região.

“Por enquanto, não há notícias e nem rastros. Temos total esperança de que o avião tenha conseguido pousar, caso tenha sofrido um mau funcionamento”, disse o diretor da Defesa Civil de Chubut, José Mazzei, segundo a Télam.

Também segundo Mazzei, os brasileiros estavam na Argentina para um festival de aeronaves que ocorreu em Comodoro Rivadavia, cidade mais populosa de Chubut. Eles ainda não foram identificados.

Da última sexta-feira (1) até domingo (3), a cidade sediou o evento Comodoro Vuela (Comodoro Voa, em tradução para o português), realizado no aeroclube da localidade.

Autoridades identificaram a aeronave monomotor como um Van’s Aircraft RV-10, com capacidade para um tripulante e três passageiros, código PP-ZRT e origem brasileira.