BA.4 e BA.5: o que se sabe sobre as novas linhagens da Ômicron Linhagens foram detectadas pelo pesquisador brasileiro Tulio de Oliveira em seis países, incluindo África do Sul, Alemanha e Reino Unido

Duas novas sublinhagens da variante Ômicron do coronavírus foram detectadas pelo pesquisador brasileiro Tulio de Oliveira, do Centre for Epidemic Response and Innovation (CERI), da África do Sul. A descoberta foi divulgada nessa segunda-feira (11/4), pelo Twitter.

Segundo o cientista detalhou em sua conta pessoal, a BA.4 e a BA.5 são responsáveis ​​por uma parcela crescente de casos de Covid-19 sequenciados na África do Sul desde o início de março. As subvariantes foram detectadas também em Botswana, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido.

Estudos iniciais feitos no CERI mostram que ambas possuem várias mutações semelhantes a outras linhagens de Ômicron.

A BA.4 e a BA.5 compartilham um perfil de pico semelhante ao da BA.2 – responsável pelo recente surto de Covid-19 em parte da Europa e Ásia –, exceto por três mutações adicionais: 69-70del, F486V e L452R.

As sublinhagens diferem entre si por 3 mutações de aminoácidos fora da proteína Spike, responsável por fazer a ligação entre o vírus e as células humanas após a infecção.

O cientista lembrou que a evolução da Ômicron e a identificação de sublinhagens é totalmente esperada e que mais estudos são necessários para definir o potencial de gravidade delas.

“É muito cedo para entender como isso afetará a epidemiologia. Sem motivo para alarme – especialmente com a experiência recente de BA.2 causando um prolongamento da onda, mas não um grande pico de casos, internações ou óbitos na África do Sul”, escreveu.

Segundo Oliveira, os principais órgãos de vigilância internacional foram notificados para a descoberta na última semana, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e o da África, o Departamento Nacional de Saúde (NDoH) e o Departamento de Ciência e Inovação (SA DSI) da África do Sul.