Baixa popularidade do STF está ligada a decisões inconsistentes e manipulação da lei, e não a classe política, como diz Fux

O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou neste domingo que o Supremo “sofre com um profundo desprestígio” porque os agentes políticos que recorrem à Corte não conseguem resolver seus próprios problemas.

“O Supremo Tribunal Federal hoje sofre com um profundo desprestígio exatamente porque os players da arena política não resolvem seus problemas e jogam para o Supremo resolver. A sociedade está dividida em relação àqueles valores morais ou àquelas razões públicas, o Supremo decide e acaba desagradando”, afirmou na abertura das Jornadas Brasileiras de Direito Processual, publica O Globo.

Mas, a questão não é tão simples, e o Supremo é responsável por grande parte da própria impopularidade, e não da classe política, como quer fazer parecer o ministro.

Na verdade, o problema começa no golpe de 2016, dado na presidente que havia sido eleita democraticamente, e foi apeada do cargo para atender interesses nebulosos, que resultaram na eleição de Jair Bolsonaro e toda a crise que vivemos atualmente. Foi o Supremo quem validou as ilegalidades cometidas por Sérgio Moro e os ‘golden boys’’ paranaenses que criaram a Lava Jato. Foram as decisões do STF que impediram Lula de ser candidato em 2018, chegando mesmo a impedi-lo de conceder entrevistas, o que é flagrantemente inconstitucional. E a decisão foi do próprio Fux. Se naquele momento o STF, acovardado, cedeu a pressões, agora em 2021 a Corte quase foi invadida e depredada pelos apoiadores do presidente. O Supremo também validou prisão em segundo grau, outro crime contra a Constituição. Ao entrar no campo político, o STF passou a ser alvo de grupos de esquerda e direita, porque o próprio Supremo se colocou no jogo.

Além disso, Fux, lavajatista inconformado e com fortes tendências ditatoriais, utiliza o cargo que ocupa para atender interesses bem difusos. Fux, por exemplo, na condição de corregedor do CNJ em 2020, inventou que o CNJ pode interferir em decisões judiciais. Ele só não explicou quais seriam os critérios para essas situações. E o beneficiário direto de sua decisão aloprada é o Banco Itaú, que curiosamente convida Fux para todo tipo de evento segmentado ao Mercado financeiro. Fux é quase um ‘coach’ da Bolsa. E nestes eventos, o ministro adora reforçar que a ‘segurança jurídica dada pelo STF é quem vai trazer os investidores de volta’. Não vai.

O Supremo não é confiável. É volúvel, se acovarda e cede à pressões. Nenhum investidor sério coloca seu dinheiro em um país onde o presidente da mais alta Corte de Justiça deforma, flexibiliza e interpreta a legislação tal qual as lideranças religiosas fazem com a Bíblia. Dá a interpretação que achar mais adequada ao momento.

Fux está ajudando diretamente o Banco Itaú, uma instituição com longo histórico de calotes e desrespeito às leis e ao Judiciário. Fez isso atendendo ao pedido do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro Luís Roberto Barroso.

Enquanto o Supremo não passar por uma restauração moral, fica difícil algum investidor colocar dinheiro aqui na bananalândia.

Via Painel Político