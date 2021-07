Baleado na cabeça, vilhenense de 18 anos morre em Cacoal; família inteira quase foi assassinada por dívida de R$ 20

Faleceu na noite de ontem, no Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro), em Cacoal, o vilhenense Ualison Teodoro Ribeiro. Ele tinha 18 anos e estava internado na unidade há 10 dias.

Baleado na cabeça no Setor 19, em Vilhena, no dia 27 de junho, Ualison foi transferido para Cacoal em estado grave. Ontem, após os médicos constatarem sua morte encefálica, ele foi a óbito clínico pouco depois. O corpo já está sendo trazido para Vilhena, onde acontecerá o sepultamento.

FAMÍLIA QUER JUSTIÇA

Em contato com um familiar do jovem assassinado, o FOLHA DO SUL ON LINE apurou que havia um amigo dele no momento da execução (LEMBRE AQUI). Esse mesmo rapaz não chegou a reagir ao ver o jovem sendo morto friamente e, desde então, não é mais encontrado na cidade.

Câmeras próximas ao local do homicídio também podem ter registrado a identidade do atirador, que até agora não foi localizado. A família cobra mais agilidade nas investigações para que o assassino seja levado à justiça.

TRAGÉDIA EVITADA

Dois meses antes de Ualison ser executado, um rapaz armado invadiu a casa onde ele morava à procura de seu irmão. O homem apontou o revólver para os que estavam no local e ameaçou matar todo mundo por causa de uma dívida de R$ 20.

Para resolver o problema e evitar novas ameaças, a família resolveu quitar o débito do irmão de Ualison, mas ainda não sabe se o primeiro episódio tem ligação com o segundo, que foi fatal.

