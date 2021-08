Banco Central e CVM se omitem em fiscalizar Itaú, que segue sem comunicar acionistas e mercado sobre dívida bilionária

O Banco Itaú perdeu uma ação bilionária, que transitou em julgado e só não foi concluída porque o ministro Luiz Fux, que preside o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem segurando ‘no peito’ o calote do banco, atendendo a um pedido do advogado do Itaú, Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso.

Fux rasgou a Constituição ao interferir em decisão judicial legítima, através do CNJ, órgão que não tem competência para anular, alterar ou cassar decisões de magistrados. Mesmo assim, o ministro ignorou até julgados do Supremo Tribunal Federal e vem mantendo o processo parado há 10 meses por conta de sua decisão.

Mas, além da medida abusiva e ilegal de Fux, os dois principais órgãos de fiscalização do setor bancário do país, o Banco Central (BC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também se omitem em relação aos abusos cometidos pelo Itaú. Um dos mais graves, que seria passível de pesadas multas, é o fato do Banco Itaú não ter comunicado os acionistas nem o mercado, sobre o processo avaliado em mais de R$ 2 bilhões, que, como eu disse, já transitou em julgado.

Tanto BC quanto CVM estão fazendo vista grossa para essa situação, que deixa os investidores no escuro. Imagine comprar um lote de ações, como é o caso deste processo, e o banco se negar a reconhecer o valor dos papéis, alegando ‘desvalorização’ quando na verdade eles só aumentaram.

Antes do Código de Defesa de Consumidor, os bancos praticavam a venda casada de ações que eram oferecidas quando o cliente abria uma conta, buscava um empréstimo, aumento de limites ou financiamentos. Praticamente ninguém conseguia escapar dessa ditadura imposta pelo setor bancário. No caso do Itaú, estes papéis ele nunca ressarciu os clientes. O processo em questão trata de um lote com milhares de ações, avaliados por três perícias diferentes, e em 18 de setembro do ano passado, ele valia R$ 2,09 bilhões. A juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o bloqueio deste valor nas contas do banco, através do SISBAJUD.

Mesmo assim, no balanço apresentado pelo banco no fim do ano, os acionistas não foram comunicados, tampouco o Banco Central. O Itaú vem tratando o caso com desdém, acreditando na impunidade, pelo fato do ministro Luiz Fux ter tomado uma medida sem nenhum embasamento legal.

O Itaú é uma instituição que deveria passar por uma devassa pelo fato de não honrar seus compromissos. O banco simplesmente não paga ninguém, recorre indefinidamente para protelar os pagamentos, usa e abusa do judiciário.

Em algum momento, isso precisa parar.

Fica praticamente impossível acreditar que o banco escolheu o escritório do sobrinho de Barroso aleatoriamente. Também fica difícil aceitar que o CNJ, órgão responsável por avaliar conduta de magistrados e a organização da justiça, se preste a ser um mero puxadinho de banco caloteiro, contumaz devedor, habituado a não honrar compromissos com seus acionistas.

Abaixo, as alegações que foram feitas pelo sobrinho de Luís Roberto Barroso contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos. É importante observar que elas foram repetidas por Fux, quando levou o caso ao conhecimento dos demais conselheiros. As mesmas queixas foram apresentadas à Corregedoria do TJPA, que julgou improcedente e manteve a magistrada no processo, aguardando apenas o desfecho do julgamento no CNJ. Sabendo da ilegalidade de sua decisão, Fux vem se recusando a pautar a reclamação, enquanto o banco segue tentando afastar a juíza ou declara-la suspeita, para que o processo seja redistribuído e o banco consiga mais tempo de calote.

Veja a matéria original;

https://politico.painelpolitico.com/banco-central-e-cvm-se-omitem-em-fiscalizar-itau-que-segue-sem-comunicar-acionistas-e-mercado-sobre-divida-bilionaria/

Autoria: Alan Alex, Painel Político