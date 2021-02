Banco do Brasil confirma adesão de 5.533 funcionários ao programa de desligamento

O Banco do Brasil confirmou, nesta segunda-feira (8/2), que 5.533 funcionários aderiram ao programa de demissão voluntária. Desse total, 4.093 (74%) deixaram a instituição financeira para se aposentarem.

O BB comunicou ao mercado que os cortes foram validados, após o fim das etapas de manifestação de interesse na demissão voluntária.

A instituição bancária anunciou, no dia 11 de janeiro, dois programas para reduzir o quantitativo de empregados. O resultado do Programa de Adequação de Quadros (PAQ) e do Programa de Desligamento Extraordinário (PDE) saiu conforme a estimativa, já que a expectativa era de cortar pelo menos 5 mil funcionários.

Quando divulgou que faria os desligamentos, o Banco do Brasil disse que o objetivo é “otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações de vagas e excessos nas unidades do banco”.

Outros 5% dos ex-funcionários podem aderir à aposentadoria em até três anos, segundo o BB. “O Banco do Brasil inclui nas verbas rescisórias o valor referente ao pagamento das contribuições patronais para Cassi e Previ por esse período”, pontuou, via assessoria.

Greve

A iniciativa de desligar aproximadamente 5 mil empregados encontrou resistência nos sindicatos que representam os bancários.

Uma paralisação nacional ocorreu no dia 29 de janeiro, em protesto às medidas de reestruturação anunciadas pelo Banco do Brasil. Além do desligamento de funcionários, a instituição bancária prevê o fechamento de 112 agências.

