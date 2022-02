Banco Itaú mentiu à justiça, foi condenado por litigância de má-fé e mesmo assim Fux ignorou a Constituição ajudando em calote; entenda

A lei vale para todos, certo? Se você ainda acredita nisso, é porque não acompanha as decisões alopradas que vem sendo tomadas por alguns ministros, e um dos casos mais bizarros envolve Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. É uma situação que, fosse o Brasil um país minimamente sério, o ministro teria sido afastado de suas funções e estava sendo alvo de um inquérito.

O caso envolve um processo bilionário entre o banco Itaú e a empresa Rondhevea, dona de um lote de mais de 50 milhões de ações do banco compradas na década de 70. O Itaú simplesmente se recusa a reconhecer o valor atualizado de seus papéis e para isso, vem mentindo no processo, foi condenado por litigância de má-fé, e para não pagar o que deve, resolveu envolver Fux e o escritório de advocacia da família do ministro Luís Roberto Barroso.

Em 24 de setembro de 2020, o ministro Luiz Fux estava há 14 dias empossado na presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal, quando, por telefone, comunicou a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que a ordem de bloqueio que ela havia emitido contra o Banco Itaú estava cassada por determinação dele.

Seis dias antes, a magistrada havia determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Itaú Unibanco e Itaú Corretora, para quitação de um processo movido por uma empresa acionista que tenta, desde 2002 resgatar seus dividendos referentes a um lote de papéis do banco adquiridos em 1973.

A decisão de Fux, ilegal pois ele agiu como presidente do CNJ, um órgão que é proibido pela Constituição de interferir em decisões judiciais, também chama atenção pelo fato do banco ter sido, nesta ação, condenado a pagar multa por litigância de má-fé, e ainda a pagar mais de R$ 100 milhões em honorários aos advogados da parte autora.

Outro fator, é que o banco vem descumprindo seguidamente as decisões judiciais e por último, ao perceber que teria que pagar ou pagar, demitiu 76 advogados que cuidavam do processo e contratou, às pressas, Rafael Barroso Fontelles, advogado e sobrinho do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso.

E foi o sobrinho de Barroso que adotou a estratégia de denunciar a juíza alegando que ela teria sido ‘parcial’ em sua decisão, por não ter comunicado o banco previamente sobre o bloqueio. Ele fez ainda outras acusações distorcidas e falsas contra a magistrada, que mesmo se fossem verdadeiras, não justificariam a interferência de Luiz Fux no processo, tendo em vista que essa não é uma atribuição do CNJ.

Fux ainda tentou validar sua interferência levando o caso a julgamento pelo plenário do Conselho, em 6 de outubro do ano passado. Após um pedido de vistas, ele não pautou mais a reclamação contra a juíza, mantendo sua decisão abusiva e ilegal.

Desde então, o banco mantém o calote, deixando o acionista no prejuízo.

Vale ressaltar que Fux, em sua decisão a favor do Itaú, distorceu as atribuições do CNJ, que não tem competência para interferir em decisões de natureza jurisdicional, o que implica em dizer que seu ato foi ilegal, e mesmo que fosse aprovado pelo Plenário do Conselho, continuaria na ilegalidade, pois julgados do Supremo já pacificaram essa questão. Além disso, qualquer alteração nas competências do CNJ, devem ser feitas pelo Congresso Nacional, e não pelo órgão.

