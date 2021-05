Bancos fecharam 5.067 caixas eletrônicos e 1.700 agências no Brasil

Pela proposta, o banco do sacador pagará uma tarifa ao banco do agente de saque, um supermercado, por exemplo. E o banco do comércio, por sua vez, repassará parte do valor ao comerciante. As taxas ainda serão definidas pelo Banco Central.

Apenas em 2020, as cinco maiores bancos que atuam no país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander) fecharam 5.067 terminais próprios de autoatendimento, numa estratégia de redução de custos e também de riscos, em razão dos ataques aos terminais. Houve o fechamento ainda de 1.700 agências.

Bancos menores

Para Angelo Duarte, chefe do departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, as vantagens do Pix Saque e do Pix Troco consideram a ausência da estrutura bancária em parte do país, especialmente nas pequenas cidades e nas periferias das grandes cidades. “Isso traz um transtorno às pessoas. No caso das grandes cidades, as pessoas têm que deslocar por distâncias grandes. Esse é um dos pontos que nós teremos que atacar”, afirma.

Duarte destaca também a possibilidade de clientes de bancos menores possam ter acesso ao dinheiro em papel. “Os ATM [caixas eletrônicos] servem de forma assimétrica às grandes instituições. Os novos serviços vão dar oportunidade para que instituições financeiras menores ofertem serviços de saque em igualdade de condições com as grandes instituições”, afirmou em entrevista coletiva na segunda-feira.

Via Painel Político com R7