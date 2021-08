Bandidos abordam vítima na porta da igreja e roubam dinheiro e documentos

No final da noite de terça-feira (17), cerca de dois bandidos ocupando uma motocicleta Honda Biz vermelha abordaram um homem de 55 anos, na Rua Benjamim Constant, bairro São Cristóvão no centro de Porto Velho e roubaram cerca de R$ 1.300 em espécie e cartões de créditos, documentos e fugiram.

De acordo com informações da vítima, ele havia acabado de sair da igreja quando foi surpreendido pelos suspeitos que estavam armados com um revólver e lhe ameaçaram a atirar se ele reagisse e temendo ser ferido ele entregou seus pertences e os suspeitos fugiram do local tomando rumo ignorado.

A guarnição de posse das características dos criminosos começaram a intensificar o patrulhamento para tentar localizar e prender os suspeitos, mas como não obtiveram resultado o caso foi registrado no DP da área para que a Polícia Civil possa seguir com as investigações.

Via Newsrondonia