Bandidos atiram e agridem mulher a coronhadas durante assalto

O acusado Diego, 26, foi preso por assaltar e agredir uma mulher de 33 anos na madrugada desta terça-feira (25) na Rua Plácido de Castro com Avenida José Amador do Reis, bairro JK, na zona Leste da capital de Rondônia.

Segundo consta em ocorrência, a mulher era passageira de uma motocicleta e seguia com o marido. No cruzamento, quatro criminosos a pé mandaram as vítimas parar a moto. Porém, o piloto teria tentado fugir e um dos acusados atirou, mas não atingiu o casal. Na sequência, o criminoso puxou a passageira pelos cabelos e a agrediu com coronhadas no rosto.

Nisso, o marido dela teve que parar a motocicleta e saiu correndo. A mulher ficou em poder dos acusados e teve a moto, joias e dinheiro roubados, além da motocicleta.

O marido após correr acionou a Polícia Militar e uma equipe realizou buscas. Diego foi encontrado na Rua Moisés de Carvalho, mesma região, e reconhecido como um dos autores do crime. Ele estava com o capacete levado na hora do roubo.

Os policiais continuaram com a as buscas e encontraram abandonada a moto roubada na Rua América do Norte, bairro Três Marias. Os outros envolvidos no assalto, a arma e o restante dos objetos roubados não foram encontrados.

A mulher com lesões no rosto devido as agressões foi medicada na UPA.

Via Rondoniaovivo