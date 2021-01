Bandidos torturam homem e o abandonam na zona leste

Durante a noite deste Domingo (17), cerca de cinco bandidos armados em um carro modelo Peugeot branco, renderam um homem de aproximadamente 35 anos, quando o mesmo chegava em sua residência localizada na Avenida Venezuela no bairro Embratel em Porto Velho, onde sobe forte ameaças de morte exigiam da vítima dinheiro e reviraram a casa do homem e como não acharam nada, levaram o mesmo para a estrada dos Periquitos onde o torturaram a vítima com chutes e socos e o abandonaram.

Os suspeitos fugiram levando o carro modelo HB20 da vítima e minutos depois uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações que havia um homem ferido que havia sido abandonado após o roubo de seu veículo. Os policiais constataram a situação e a vítima contou o que havia acontecido e mediante essas informações patrulhamentos pela região foi feito e como não conseguiram localizar o carro o registro da ocorrência foi feito.

No final da noite os policiais receberam uma denúncia de que um carro estava sendo incendiado na Estrada do Japonês e quando chegaram perceberam que se tratava do carro tomado de assaltos horas antes. Uma equipe de combate a incêndio foi acionada e conseguiram evitar que o fogo se alastrasse por todo o carro. O veículo foi levado para o pátio da delegacia de furtos e roubos e uma equipe de papiloscopista foi acionada para tender encontrar impressões digitais deixadas pelos criminosos.

Fonte: Hora1 Rondônia