Bando com duas armas investe contra equipe da PM na zona Sul de Porto Velho

De acordo com informações da ocorrência, uma guarnição da Força Tática do 9° Batalhão recebeu denúncia de que o bando teria realizado o roubo de um celular e foi até a casa

Thalisson S. Q., 20, Ítalo S. Q., 25, Joabe S. A., 24 e um adolescente de 17 anos foram detidos na noite de segunda-feira (03) por porte ilegal de arma de fogo em uma residência na Rua Portugal com Jequitibá, bairro Monte Sinai, na zona Sul de Porto Velho (RO). A quadrilha é suspeita de roubos na região e investiu contra uma equipe da Polícia Militar. Com eles ainda foi apreendido um rádio na frequência da polícia.

De acordo com informações da ocorrência, uma guarnição da Força Tática do 9° Batalhão recebeu denúncia de que o bando teria realizado o roubo de um celular e foi até a casa. No imóvel, o bando tentou fugir e ao ser alcançado investiu contra os militares com socos e pontapés.

Publicidade

Foi necessário o uso da força física para imobilizar e prender a quadrilha. Os familiares deles também tentaram agredir os militares e foi preciso pedir reforço policial para dispersá-los.

Na casa foram apreendidas duas armas de fogo de fabricação caseira calibre 36, além de uma porção de maconha. O bando foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Rondoniaovivo