Barcelona empata sem gols com Galatasaray na Liga Europa

O Barcelona (Espanha) empatou por 0 a 0 em casa com o Galatasaray (Turquia) no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (10), enquanto o Rangers (Escócia) manteve a boa fase na competição e derrotou o Estrela Vermelha (Sérvia) por 3 a 0.



O Barça bombardeou o Galatasaray com 14 chutes a gol contra apenas três do time turco, que contou com boas defesas do goleiro espanhol Iñaki Peña, de 23 anos.

Em Glasgow, o Rangers marcou duas vezes nos primeiros 15 minutos contra o Estrela Vermelha, por meio de James Tavernier e Alfredo Morelos. No segundo tempo, Leon Balogun fez o terceiro.

O Rangers, que eliminou o Borussia Dortmund (Alemanha) na fase anterior, terá uma vantagem de três gols no jogo de volta contra o Estrela Vermelha, após o atacante Aleksandar Katai ter dois lances anulados pelo VAR (árbitro de vídeo) e perder um pênalti no final do primeiro tempo.

Em Bérgamo, a Atalanta (Itália) sofreu para vencer o Bayer Leverkusen (Alemanha) por 3 a 2 em uma partida eletrizante. Já o Braga (Portugal) derrotou o Mônaco (França) por 2 a 0 graças a gols de Abel Ruiz e Vitor Oliveira.

O atual campeão da Liga Europa, Sevilla (Espanha), venceu o West Ham United (Inglaterra) por 1 a 0 com gol de Munir El Haddadi no segundo tempo.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.