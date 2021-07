Barcelona seleciona 11 atletas para integrar o elenco para a disputa do Rondoniense Feminino 2021

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) definiu na última semana o calendário para a disputa do Campeonato Rondoniense Feminino 2021. Competição que dá à equipe campeã vaga para o Brasileiro Série A3 2022. Sediado na cidade de Cacoal, o Rondoniense Feminino será disputado por cinco clubes: Porto Velho, Espigão, Real Ariquemes, União Cacoalense e Barcelona.

De acordo com a FFER o Rondoniense Feminino acontece no mês de setembro. Mas, os times já se movimentam na formação de seus elencos e alguns buscam novos talentos com a realização de seletivas. É o caso do Barcelona que durante dois dias avaliou o potencial de mais de 40 meninas e selecionou 11 delas para integrar o elenco do Barça na disputa do Estadual Feminino.

De acordo com a coordenadora do Barcelona, Viviane Andrade, as atletas selecionadas têm idade média de 19 anos. Entre elas, uma atleta da cidade de Cáceres-MT, e quatro indígenas da etnia Tawande. “Confesso que esperava mais atletas inscritas para a seletiva devido ao crescimento do futebol feminino, mas talvez seja a questão pandemia que assusta as pessoas”, ponderou Andrade antes de continuar: “Mas, conseguimos garimpar boas meninas, elas têm potencial”.

Ainda de acordo com Andrade, o elenco do Barcelona contará também com algumas atletas remanescentes do Barça vice-campeão em 2017, e nomes que virão em posições chaves.

O Barcelona começa a preparação para o Estadual no dia 05 de agosto sob o comando do treinador Rômulo de Jesus que será auxiliado por Luis Rocha. Rayan Tibes será o preparador de goleiros. “Ainda estamos a procura de um preparador físico que se enquadre no trabalho”, revelou Andrade.

Por Folha do Sul / Rogério Perucci