Barco com prefeita e vereadores afunda em rio

Acidente com embarcação onde estava a prefeita de Guajará-Mirim, Raissa Paes, chocou-se com outra embarcação onde estaria ocupada por algumas pessoas. Há informações de uma pessoa morta. Equipe do Corpo de Bombeiros se deslocam ao rio Pacaás Novos, local do acidente.

O acidente foi na zona rural do município de Guajará-Mirim, a embarcação da prefeita retornava da aldeia Santo André e com ela estaria os dois vereadores indígenas do município, Francisco Oro Waran e Wem Cacami, que estiveram visitando e realizando ações em algumas aldeias indígenas daquela região. O outro barco que colidiu é da Sedam.

O Jornal ainda está em buscas de informações sobre desaparecimento de tripulante ou como estão as outras vítimas. As últimas notícias é que a prefeita teria se lesionado, mas passa bem e permaneceu no local para socorrer os tripulantes.

Por O Mamoré