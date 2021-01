Batalhão de Choque flagra jovem e garota com porções de Skunk

Mais um flagrante de tráfico de drogas foi realizado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (26) em Porto Velho (RO). Mateus, 24, e uma adolescente de 16 anos foram detidos em um carro modelo Gol na Rua das Orquídeas, bairro Jardim Eldorado, zona Sul.

Policiais do Batalhão de Choque abordaram a dupla no carro de cor vermelha e encontraram porções de drogas do tipo Skunk e dinheiro. No momento em que os militares continuavam com as buscas, a adolescente retirou do bolso dela um celular, quebrou ele contra um muro e jogou em um terreno. Os militares logo apreenderam o celular todo danificado. A adolescente teria quebrado o aparelho para a equipe policial não ter acesso as mensagens contidas no WhatsApp.

Em continuidade com as averiguações, os policiais foram até a residência de Mateus na Rua Aquiles Paraguassu, bairro Cidade do Lobo.

Dentro da geladeira foi encontrada mais droga do tipo maconha Skunk. Ainda na revista na residência os militares apreenderam balança de precisão, mais dinheiro e outros materiais usados no tráfico de drogas.

Na residência da adolescente, Rua Ivan Curi, bairro Jardim Santana, nenhum ilícito foi achado. Os dois confessaram que vendiam droga através de encomendas pelas redes sociais. Ambos foram levados à Central de Flagrantes.

Fonte: rondoniaovivo