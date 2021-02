Bebê com menos de um ano é uma das 22 vítimas fatais do Coronavírus nesta terça-feira

Nesta terça-feira (9), toram registrados 24 óbitos por Covid-19 em Rondônia (veja observações ao final), oito deles em Porto Velho, sendo um bebê do sexo masculino menor de um ano de idade, três homens ( 44, 57 e 73 anos) e quatro mulheres (57, 67, 89 e 36 anos); três homens de Buritis (28, 46 e 75 anos); três homens de Ji-Paraná (39, 57 e 71 anos); dois em São Miguel do Guaporé, sendo uma mulher de 32 anos e um homem de 53 anos de idade; também foi registrado o óbito de um homem de 62 anos do município de Corumbiara; uma mulher de 30 anos de Espigão do Oeste; um homem de 71 anos de Cacoal; um homem de 73 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 52 anos de Presidente Médici; uma mulher de 59 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 42 anos de Nova Mamoré e uma mulher de 79 anos do município de Vilhena.

Casos confirmados – 133.113

Casos ativos – 17.878 (13,43%)

Pacientes recuperados – 112.844 (84,77%)

Óbitos – 2.391 (1,80%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 387

Pacientes internados na Rede Privada – 115

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 137

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21

Total de pacientes internados – 660

Testes Realizados – 378.162



Aguardando resultados do Lacen – 748



População vacinada – 29.371 (Dados obtidos às 18h08)

Profissionais de Saúde vacinados – 20.638

Idosos institucionalizados vacinados – 5.601

Indígenas vacinados – 3.132

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até 9 de fevereiro, por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/02/2021 MUNICÍPIOS CASOS RECUP. ÓBITOS Porto Velho 50.841 39.556 1.093 Ariquemes 10.845 9.969 193 Vilhena 7.817 7.239 121 Ji-Paraná 7.487 6.503 169 Cacoal 7.305 6.873 95 Guajará-Mirim 4.450 4.010 124 Jaru 3.670 3.021 45 Rolim de Moura 3.516 3.067 51 Machadinho D’Oeste 2.918 2.466 20 Buritis 2.832 2.282 25 Pimenta Bueno 2.594 2.329 30 Candeias do Jamari 2.351 2.042 40 Ouro Preto do Oeste 2.262 2.087 42 Alta Floresta D’Oeste 2.262 2.101 27 Nova Mamoré 1.880 1.458 26 São Miguel do Guaporé 1.365 1.274 23 Espigão D’Oeste 1.302 1.213 17 Presidente Médici 1.228 1.097 19 Chupinguaia 1.056 1.019 10 Nova Brasilândia D’Oeste 910 742 9 Colorado do Oeste 908 845 11 Cerejeiras 891 797 13 Cujubim 814 755 10 Itapuã do Oeste 802 727 10 Alto Paraíso 690 648 10 São Francisco do Guaporé 674 598 11 Urupá 605 561 9 Monte Negro 601 498 9 Campo Novo de Rondônia 594 512 8 Seringueiras 565 477 2 Alto Alegre dos Parecis 550 511 15 Costa Marques 538 436 9 Nova União 526 482 4 Vale do Anari 520 345 4 Santa Luzia D’Oeste 494 464 3 Alvorada D’Oeste 445 332 8 Vale do Paraíso 406 356 13 Cabixi 397 371 9 Corumbiara 342 290 7 Mirante da Serra 303 269 3 Pimenteiras do Oeste 288 276 7 Rio Crespo 276 254 2 Ministro Andreazza 256 233 5 Novo Horizonte do Oeste 253 207 7 Cacaulândia 247 210 4 Teixeirópolis 246 211 2 Theobroma 231 173 4 Governador Jorge Teixeira 219 173 3 São Felipe D’Oeste 208 199 2 Castanheiras 144 121 3 Parecis 105 86 2 Primavera de Rondônia 84 79 3 Total geral 133.113 112.844 2.391

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

ÚLTIMAS 24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS ÓBITOS Porto Velho 190 8 Ariquemes 110 0 Vilhena 39 1 Ji-Paraná 85 4 Cacoal 60 -1 Guajará-Mirim 43 0 Jaru 21 0 Rolim de Moura 19 -1 Machadinho D’Oeste 5 0 Buritis 48 3 Pimenta Bueno 24 0 Candeias do Jamari 10 0 Ouro Preto do Oeste 29 1 Alta Floresta D’Oeste 27 0 Nova Mamoré 20 1 São Miguel do Guaporé 23 2 Espigão D’Oeste 16 1 Presidente Médici 55 1 Chupinguaia 1 0 Nova Brasilândia D’Oeste 5 0 Colorado do Oeste 0 0 Cerejeiras 7 0 Cujubim 2 0 Itapuã do Oeste 4 0 Alto Paraíso 8 0 São Francisco do Guaporé 3 0 Urupá 2 0 Monte Negro 9 0 Campo Novo de Rondônia 4 0 Seringueiras 8 0 Alto Alegre dos Parecis 2 1 Costa Marques 7 0 Nova União 14 0 Vale do Anari 14 0 Santa Luzia D’Oeste 3 0 Alvorada D’Oeste 0 0 Vale do Paraíso 2 0 Cabixi 1 0 Corumbiara 1 1 Mirante da Serra 0 0 Pimenteiras do Oeste 1 0 Rio Crespo 7 0 Ministro Andreazza 9 0 Novo Horizonte do Oeste 0 0 Cacaulândia 2 0 Teixeirópolis 0 0 Theobroma 0 0 Governador Jorge Teixeira 5 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Castanheiras 0 0 Parecis 0 0 Primavera de Rondônia 1 0 Total geral 946 22

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Nas últimas 24 horas foram registrados 24 óbitos, no entanto devido a remanejamento de óbitos entre municípios, para ajuste considera-se 22 óbitos registrados no sistema na data de hoje.

i)-Cacoal remanejou 02 casos, sendo 01 para Rolim de Moura e 01 para Ji-Paraná. Foi inserido 01 óbito novo. Na data de 08.02.2021 constava 96, com esse remanejamento, na data de hoje ficaram 95 óbitos. (ii)- Ji-Paraná, na data de 08.02.2021 estava com 165 óbitos, na data de hoje, 09.02.2021 está com 169, sendo 03 novos óbitos e 01 remanejamento de Cacoal. (iii)- Rolim de Moura, estava na data de 08.02.2021 com 52 óbitos, retirou 02 óbitos por duplicidade, e recebeu 01 de Cacoal, ficando com 51 óbitos hoje. (iv)- Porto Velho, estava na data de ontem com 1.085 casos, foram inseridos 09 novos óbitos hoje e retirado 01, totalizando 1.093 óbitos hoje.

Secom