Trágico: bebê morre após mãe tropeçar e cair ao tentar fugir de pássaro

Mia de cinco meses morreu, neste domingo, depois de a sua mãe ter sido atacada por um pássaro, num parque em Brisbane, na Austrália.

Simone passeava com a filha nos braços quando o incidente aconteceu. Enquanto tentava fugir do pássaro, a mulher caiu, juntamente com a criança.

Mia sofreu ferimentos na cabeça e foi transportada de urgência para Hospital Pediátrico de Queensland. Contudo, não resistiu aos ferimentos.

Amigos e familiares uniram-se para ajudar os pais, que tentam superar a perda da filha. As tias da criança referem que a menina veio “em fevereiro completar a vida de Jacob e Simone” e era “amada por todos os que a conheceram”.

Para apoiar os pais, amigos e familiares de Mia criaram uma página de angariação de fundo no GoFundMe para ajudar a pagar as despesas do funeral da menina.