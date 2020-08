Beirute tem explosão em área próxima ao porto

Uma explosão aconteceu numa região portuária de Beirute, no Líbano , nesta terça-feira (4) , informam redes de TV locais e testemunhas do incidente em redes sociais. Imagens postadas no Twitter mostram uma grande coluna de fumaça sobre a cidade.

Explosão no Líbano — Foto: Arte-G1

Ainda não há detalhes sobre a quantidade de feridos ou qual seria a causa da explosão.

Grande explosão atingiu capital libanesa, Beirute, nesta terça-feira (4), disse correspondente da AFP. A explosão, que abalou edifícios inteiros e quebrou vidros, foi sentida em várias partes da cidade. — Foto: Anwar Amro/AFP

A explosão causou destruição em larga escala e quebrou janelas a quilômetros de distância.

Edição das 10h: imagens mostram coluna de fumaça após explosão no Líbano

Um fotógrafo da agência Associated Press perto do porto de Beirute viu pessoas feridas no chão e uma destruição generalizada no local.

Algumas emissoras de TV locais afirmam que a explosão ocorreu no porto de Beirute, dentro de uma área onde fogos de artifício eram armazenados.

Coluna de fumaçam sobre Beirute, nesta terça (4). Uma grande explosão ocorreu na cidade — Foto: Reuters/Mohamed Azakir

Hamad Hasan, o ministro da Saúde, afirmou a uma rede de TV que há um “alto número de feridos” e que os danos são grandes.

Explosão em região portuária de Beirute — Foto: GloboNews

Veredito de julgamento

Um tribunal apoiado pela ONU deve divulgar nesta sexta-feira (7) seu veredito no julgamento contra quatro homens acusados de terem participado do assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri em 2005, uma etapa fundamental em um longo processo no qual os suspeitos continuam em liberdade.

Grande explosão em área portuária em Beirute, no Líbano — Foto: GloboNews

Os réus, todos membros do movimento xiita do Hezbollah, estão sendo julgados à revelia pelo Tribunal Especial do Líbano (TSL), com sede em Haia, encarregado de ditar a sentença 15 anos após o atentado com um carro-bomba no centro de Beirute. Nele, morreram o bilionário sunita e outras 21 pessoas.

O assassinato de Hariri, pelo qual quatro generais libaneses foram inicialmente acusados, desencadeou uma onda de protestos que forçou a retirada das tropas sírias do país, após uma presença de 30 anos no país.

Bombeiros jogam água em um incêndio após explosão em Beirute, no Líbano — Foto: Mohamed Azakir/Reuters

Mapa mostra a localização de Beirute, no Líbano — Foto: G1

