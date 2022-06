Bia Haddad: a brasileira que está fazendo história no tênis mundial

Beatriz Haddad Maia é hoje um dos nomes de maior destaque no esporte brasileiro. A paulista de 26 anos chegou nessa terça-feira (21/6) à sua 11ª vitória nas quadras de grama, se aproximando da marca de Serena Williams. É o segundo grande feito de Bia em poucos dias. A atleta também conquistou dois títulos no circuito na Inglaterra e igualou a marca da brasileira Maria Esther Bueno no ranking da WTA.

A brasileira bateu Kaia Kanepi, da Estônia, no WTA 500 de Eastbourne. Com o resultado, Bia chegou a 11 vitórias seguidas na grama. Na trajetória até o título ela precisou desbancar grandes nomes do tênis mundial, como a grega Maria Sakkari, atualmente a 5ª colocada no ranking. A sequência vitoriosa só fica atrás da marca de Serena Williams, que entre 2015 e 2018 emplacou 20 triunfos nesse de tipo de quadra.

No domingo (19/6), a tenista já havia vencido o WTA 250 de Birmigham, também na Inglaterra, depois de que Shuai Zhang, da China, precisou desistir da partida por conta de dores no pescoço. Dias antes, ela também havia ficado com a taça do Aberto de Nottingham, disputado em duplas. Zhang, inclusive, foi a parceira de Bia nessa conquista.

Os bons resultados colocaram Bia Haddad na 29ª posição do ranking mundial, igualando a marca de Maria Esther Bueno, que havia alcançado a marca em 1976 e era, até então, a tenista brasileira com a melhor colocação na classificação.

Todos esses resultados mostram que a paulista pode atingir resultados ainda melhores. Mais do que isso, é uma resposta após os 10 meses afastada por conta de um caso de doping e lesões.

Longe das quadras

Em julho de 2019, a brasileira acabou sendo pega com duas substâncias consideradas irregulares pela Agência Mundial Antidoping. Como punição, foi suspensa por 10 meses.

Passado o período de sanção, quando ia retomar as atividades, Bia acabou descobrindo um tumor benigno no dedo que a afastou dos treinos e competições por outros três meses.

Neste período, chegou a ficar em 1342º lugar no ranking. Hoje, está entre as 30 maiores tenistas do mundo e, ao que tudo indica, não deve parar por aí.

Via Metrópoles