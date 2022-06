Bia Haddad vence na estreia em Eastbourne e mantém boa forma na grama Após o título em Birmingham e assumir a 29º posição do ranking da ATP, Bia estreia com vitória em cima da adversária que a eliminou em Roland Garros

Após o título conquistado no WTA 250 de Birmingham, no final de semana, seguido por um grande salto no ranking mundial de tenistas, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no WTA 500 de Eastbourne e ampliou a invencibilidade na grama para 11 jogos. Para isso, superou a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, após 2h25 de duelo.

Kanep, número 39 do mundo, foi a responsável por eliminar Bia em Roland Garros, no dia 25 de maio, pouco antes de a brasileira iniciar sua série de dois títulos na grama. Primeiro, venceu o WTA 250 de Nottingham. Depois, conseguiu o título do WTA 250 de Birmingham, o que a levou ao 29º lugar do ranking, igualando a marca alcançada pela lendária Maria Esther Bueno em 1976.

O caminho que vem sendo trilhado por Bia nas últimas semanas a levou a igualar um feito de outra lenda do esporte. Ao alcançar a 11ª vitória seguida na grama, ela se tornou a primeira mulher a atingir tal número desde Serena Williams, que somou 20 vitórias entre as temporadas de 2015 e 2018. O caminho para ir além como Serena não deve ser fácil, pois a próxima adversária de Bia pode ser Paula Badosa, número 4 do mundo e favorita no duelo com Jodie Anna Burrage.

Em grande fase, a paulista teve um bom início contra Kanepi nesta terça e teve 68% de aproveitamento de saque no primeiro set, fechado por ela com parcial de 6/4. O set seguinte já foi um pouco mais complicado, pois Bia teve uma queda de aproveitamento no serviço e viu Kanepi vencer os três primeiros games. Não conseguiu reagir e perdeu por 6/3.

O set final foi de uma disputa bastante equilibrada, decidida em detalhes após cada uma das tenistas conseguirem salvar dois break-points. No geral, contudo, Bia foi melhor e abriu 4 a 2 de vantagem. Em meio a algumas dificuldades para fechar o jogo, evitou a reação adversária e concluiu a vitória com 6/3 na parcial final.

