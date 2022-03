Biden deve alertar Xi sobre sanções por eventual apoio à Rússia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente americano, Joe Biden, conversará por telefone com o líder chinês, Xi Jinping, nesta sexta-feira (18), no primeiro diálogo entre os dois desde o início da guerra na Ucrânia -de um lado, o líder da Otan, aliança militar pivô do conflito, e do outro um político que tem evitado criticar a ação militar russa.

Nos últimos dias, a Casa Branca fez alertas de possíveis sanções a Pequim caso a China resolva ajudar militarmente a Rússia -o regime asiático nega a possibilidade. Na segunda (14), o diplomata chinês Yang Jiechi conversou com o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan.

Nesta quinta (17), o secretário de Estado Antony Blinken disse que “o presidente Biden deixará claro [no telefonema] que a China será responsável por quaisquer ações que tomar para apoiar a agressão da Rússia”. A reunião deve acontecer à noite pelo horário de Pequim (manhã de sexta em Brasília).

