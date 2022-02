Blindado pela família Barroso e por Fux, Banco Itaú age acima da lei, aplicando calotes e ilegalidades

Deposto por um golpe de Estado em 1973 no Chile, Salvador Allende declarou em discurso certa vez que “não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos“. A frase do estadista foi reproduzida pelo perfil no Twitter do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em maio de 2013:

O CNJ, órgão de controle administrativo, cujas atribuições são estabelecidas pela Constituição Federal, não tem poderes para interferir em decisões judiciais, ou seja, o que um juiz decidir, deve ser tratado pelo judiciário, e não pelo CNJ. E essa questão já foi pacificada em entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal (STF). E isso é claro, cristalino e não dá margem à dúvidas ou ‘brechas legais’. E claro, esse entendimento vale para todos, afinal, somos iguais perante a lei, certo?

Deveria. Mas não é.

O que fica claro, transparente e cristalino é que alguns conseguem fazer com que a lei não seja igual perante todos, conforme indicou Allende.

No Brasil, essa relação é de promiscuidade, indecente mesmo. E isso ficou muito claro em 2020, quando o ministro Luiz Fux, recém-empossado na presidência do CNJ e STF, acatou uma reclamação disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que havia determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú, por conta de um processo que transitou em julgado, referente ao reconhecimento de um lote com mais de 50 milhões de ações do banco adquiridos por uma empresa na década de 70.

No processo, que se arrasta há duas décadas, o Itaú foi condenado por litigância de má-fé, e para não cumprir a ordem de bloqueio, o banco chegou a alegar uma suposta ‘falha sistêmica’ com o sistema Sisbajud. Por coincidência, a tal ‘falha’, teria acontecido exatamente quando a magistrada determinou o bloqueio.

Para ganhar ainda mais tempo, afinal, trata-se de um valor relevante, o advogado do banco, Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório de Luís Roberto Barroso, ministro da Suprema Corte, apresentou uma reclamação disciplinar contra a juíza ao CNJ e à corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará. Isso foi em setembro de 2020, e Luiz Fux acatou o pedido descabido, e fez mais, atuando como corregedor interino do CNJ cassou a ordem de bloqueio da juíza, e ainda a impediu de atuar no processo.

Para Fux, e ele próprio diz isso na sessão de julgamento, a lei pode ser ‘flexibilizada’ quando se trata de somas extravagantes. Ou seja, para o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, e do Conselho Nacional de Justiça, não é preciso que a lei seja igual perante todos.

Por conta desse entendimento anormal de Fux, o processo está parado, gerando prejuízos e enxovalhando a imagem do judiciário.

Alguns ministros não merecem ocupar os mesmos espaços outrora preenchidos por grandes magistrados. E alguns bancos precisavam ser fechados.

Leia a matéria completa em PainelPolítico