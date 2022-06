Boa receptividade deixa Léo Moraes e apoiadores animados As ‘rodadas de conversas’ aproximam as pessoas e as deixam mais a vontade para exporem seus anseios e demandas

As andanças do pré-candidato ao governo (Podemos), deputado federal Léo Moraes, pelo Estado tem deixado os partidários e apoiadores cada vez mais animados em função da boa receptividade que o pré-candidato vem alcançando pelos quatro cantos do Estado por onde tem andado.

O pré-candidato adotou um modelo de reuniões, que denominou de ‘rodada de conversas’, pelo qual consegue formar pequenos grupos para uma conversa mais próxima e franca, na qual os participantes não só ouvem suas propostas, mas, sobretudo, podem falar abertamente sobre suas expectativas e demandas.

Léo Moraes já reuniu empresários, comerciantes, prestadores de serviço, profissionais liberais, servidores públicos, representantes do agronegócio, enfim, não só geradores de empregos, como também produtores dos mais diversos segmentos. Com um senso acurado, Léo Moraes procura sentir as sensações dos diferentes públicos que reúne.

Léo Moraes vem compatibilizando uma extensa agenda do mandato como deputado federal com as andanças para consolidar sua candidatura na convenção estadual. Na semana passada, depois de ter ficado terça e quarta feira em Brasília, Léo Moraes retornou ao Estado, onde visitou diversos municípios da região do Vale do Jamari.

Neste fim de semana estará em municípios das regiões sul e central. Tem reuniões previstas nas regiões de Vilhena, Pimenta Bueno e Cacoal. Na segunda-feira participa de reuniões em Porto Velho.

Via Assessoria/Parlamentar