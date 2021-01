Boletim de ocorrência revela novos detalhes de tiroteio que deixou bandido morto e Bombeiro Militar baleado

A reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE teve acesso ao registro da ocorrência de um roubo que deixou uma pessoa morta e duas feridas, sendo uma delas um sargento do Corpo de Bombeiros, há dois dias, no município de Cacoal.

No registro, o assaltante que sobreviveu apenas com ferimentos leves causados pela colisão que o veículo em que ele estava, sofreu contra a traseira de um caminhão baú no momento da fuga, contou os detalhes do crime que terminou em tragédia (RELEMBRE AQUI).

Segundo o jovem assaltante de 20 anos e de iniciais V. M. de C., ele e o comparsa, identificado apenas como “Rogério”, de 21 anos, residiam na cidade de Ji-Paraná e se dirigiram até Cacoal para cometer um assalto devidamente planejado, por saberem que naquele local residia um garimpeiro, que além de uma grande quantia em dinheiro, guardava em casa algumas pedras de diamante.

Após fazerem contato com a vítima via telefone no dia anterior, se passando por interessados na compra de um maquinário, os rapazes foram para a cidade de Cacoal,onde foram recebidos na loja Havan pelo garimpeiro, que sem saber que se tratava de um roubo, os levou até sua residência.

Já no imóvel, os ladrões renderam todos que estavam no local e, após os amarrarem, fugiram no carro Hyundai/HB20 que estava na garagem, levando, além de jóias e celulares, 18 pedras de diamante, R$ 32.998,00 e US$3.000,00 (dólares).

Porém, durante a fuga pela BR-364, sentido Ji-Paraná, o veículo bateu em um buraco e o motorista acabou perdendo o controle, atravessando o canteiro e atingindo a traseira de uma caminhão que estava estacionado na via lateral.

Neste momento, passavam pelo local um policial militar e dois bombeiros, que acreditando se tratar apenas de um acidente, pararam para prestar socorro aos jovens que estavam feridos.

V. relatou que pensou em jogar o revólver que portava e se render ao perceber que se trava de um bombeiro, mas seu comparsa Rogério reagiu e atirou contra os militares, que revidaram e o mataram no local.

Apesar da troca de tiros, V. não foi atingido e foi conduzido ao hospital apenas com ferimentos causados pelo acidente. Já o corpo de Rogério, que além de trajar uma camiseta com o nome da Polícia Civil para não levantar suspeita da vítima, também fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, foi removido por uma funerária local.

Segundo informações levantadas pela reportagem do site, o sargento do Corpo de Bombeiros baleado na ação não teve nenhum órgão vital atingido, tendo o projétil apenas trespassado a pele na região do abdômen de forma lateral.

Já as três vítimas do roubo, de 36 e 58 anos, se soltaram sozinhas e ligaram para a Polícia minutos após os assaltantes serem contidos.

