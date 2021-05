Bolsonaro ameaça baixar decreto para abrir comércio: “Poder de força”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ameaçou nesta quarta-feira (5/5) baixar um decreto para reabrir as atividades comerciais. “Se tiver que baixar decreto [para reabrir comércios], ele será cumprido. E ninguém vai contestar.”

“Nas ruas, já se começa pedindo que o governo baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido, não será contestado por nenhum tribunal. O Congresso estará ao nosso lado. O povo estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o art. 5º da Constituição? O que está em jogo? Queremos a liberdade para poder trabalhar, queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode protestar isso. E esse decreto que eu baixar, repito: será cumprido, juntamente com nosso Parlamento, juntamente com nosso poder de força, juntamente com nossos 23 ministros”, destacou o mandatário do país.

Exaltado, Bolsonaro atacou as medidas adotadas por governadores com a restrição das atividades econômicas: “Da onde nasceu essa excrecência para dar poderes a governadores e prefeitos? Levar desespero a famílias por não poder trabalhar. Alguns quando procuram como se conformar são proibidos de ir na igreja ou no templo. Estamos assistindo cenas de pessoas sendo presas. Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? O desemprego, a miséria é terreno fértil para ditaduras”.

A declaração foi dada por Bolsonaro, no Palácio do Planalto, durante a abertura da Semana das Comunicações, iniciativa da pasta comandada por Fabio Faria, em alusão ao Dia Nacional das Comunicações, celebrado neste 5 de maio.

Estavam presentes no evento os ministros das Comunicações, Fabio Faria, e da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, além do presidente do Sebrae, Carlos Melles, do presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, e de parlamentares, como o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR).

Exposição no Congresso

A seguir, o mandatário irá ao Congresso Nacional para participar da exposição Digital Day, que contará com demonstração das aplicações práticas do uso da nova tecnologia 5G Standalone no Brasil.

A exibição, prevista para ocorrer inicialmente no Palácio do Planalto, será feita no Salão Negro do Congresso Nacional e ficará aberta até sexta-feira (7/5). O evento terá estandes das grandes empresas que vendem tecnologia 5G, como Huawei, Nokia e Qualcomm.

Flávia Said, Metrópoles

foto ilustrativa