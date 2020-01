Bolsonaro atende pedido de Marcos Rocha e destina R$100 milhões de reais para saúde

O governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, confirmou durante a coletiva de imprensa, que aconteceu no Hospital Regional de Cacoal (RO no último sábado, (25/01), que o Presidente Jair Bolsonaro e o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, atenderam um pedido feito em 2019 e repassaram R$ 100 milhões de reais para serem investidos na Saúde Pública de Rondônia.

“Quando pedi para o Presidente Bolsonaro o valor de R$ 100 milhões para a Saúde, ele me pediu para falar com o Ministro Mandetta, durante diversas reuniões, o Ministro falou que veria a possibilidade, porém não poderia dar garantias, o valor era muito alto. Para a minha surpresa, o Ministro e sua equipe não falaram mais nada do assunto e agora em 2020, os R$ 100 milhões já estavam disponíveis na conta do Estado”, explicou o Governador Marcos Rocha.

Marcos Rocha destaca que com o recurso a Saúde receberá um upgrade e os pacientes, que há anos necessitam de atendimentos, terão agora atendimentos dignos e humanizados.

“Intensificamos as ações na Saúde, sabemos da importância do atendimento humanizado, fato esse que resolvemos o problema do João Paulo que há mais de 30 anos tinha pacientes nos corredores, no chão e garagem e hoje demos dignidade para os pacientes pois estão em um quarto, com ar-condicionado e banheiro. Além disso, construiremos um novo hospital para atender a demanda, o João Paulo não aguenta mais remendo e nossos pacientes precisam de um hospital novo”, finalizou.

Por INFORONDÔNIA