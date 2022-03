Bolsonaro deixa registrado que não assiste ao BBB22: “Muito ruim” O anúncio foi feito no mesmo dia em que houve eliminação no reality show, com a influencer Jade Picon saindo da casa em um paredão contra os participantes Arthur Aguiar e Jessilane. Bolsonaro é crítico da emissora

Crítico à Rede Globo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, usou sua conta oficial do Twitter para se pronunciar sobre o Big Brother Brasil 22, da TV Globo. O chefe do executivo deixou sua opinião registrada no Twitter: “muito ruim”. A publicação foi feita às 3h34 da manhã desta quarta-feira (9).

O anúncio foi feito no mesmo dia em que houve eliminação no reality show, com a influencer Jade Picon saindo da casa em um paredão contra os participantes Arthur Aguiar e Jessilane, numa votação histórica, o segundo maior récorde do programa segundo o apresentador Tadeu Schmidt, com 700 milhões de votos registrados.