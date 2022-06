Bolsonaro detalha assuntos que tratará com Joe Biden. Veja quais são

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que falará sobre três temas na reunião bilateral que terá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a Cúpula das Américas, que ocorre em Los Angeles, entre os dias 6 a 10 de junho.

O chefe do Executivo brasileiro destacou que embarcará ainda na noite desta quarta-feira (8/6), acompanhado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Hoje à noite eu decolo para os Estados Unidos, bem acompanhado com a primeira-dama. Coisa rara ela [Michelle] viajar comigo. Eu não iria à Cupula das Américas, eu não iria para aparecer em fotografia, mas foi feito um diálogo com o assessor do Joe Biden. Foi acertado uma bilateral com o tempo que se fizer necessário e nós vamos conversar com ele, mostrando o que é o Brasil”, disse Bolsonaro em discurso na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

O mandatário elencou os temas que apresentará ao presidente norte-americano: segurança alimentar, transição de energia e meio ambiente.

No aspecto da segurança alimentar, Bolsonaro reforçou que o Brasil é o maior fornecedor do mundo. “O mundo não vive sem o Brasil, a não ser passando fome” pontuou. Na oportunidade, o presidente ainda acrescentou que se Biden “tiver alguma pergunta sobre a ida à Rússia”, ele responderá “o que puder, e o que não puder, não falará”.

“Assim como não tem off com a imprensa, não tem off com chefe de Estado nenhum fora do Brasil”, salientou. A respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, ele acrescentou: “Optamos pelo equilíbrio, não queremos a guerra, mas sabemos do nosso pontecial e do potencial dos outros países”.

Pauta que vem sendo foco do governo nas últimas semanas, o hidrogênio verde também será tema da conversa entre os líderes, segundo Bolsonaro. “Vamos falar também sobre transição de energia. O Brasil pode ser a Opep [Organização dos Países Exportadores de Petróleo] do futuro em tocante à energia e hidrogênio verde”, opinou.

Dizendo que “tem orgulho do nosso país, porque é o único no mundo que preserva 2/3 da área”, o presidente também disse que discutirá com Biden a questão ambiental do Brasil.

“Também a questão ambiental, afinal de contas, temos orgulho do nosso país, porque é o único que preserva 2/3 da sua área. Por que os ataques? O que querem com isso? Desagastar o governo? […] A Amazônia não pega fogo. Isso não é fake news, não existe tipificação para se punir alguém por fake news”, finalizou.

Joseph Robinette Biden Junior, nascido em 1942, é um advogado e político estadunidense. Natural da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi eleito como 47º presidente do país norte-americano para o mandato de 2020 a 2024Samuel Corum / Correspondente/ Getty Images

Cúpula das Américas

Depois que o enviado especial para a Cúpula das Américas, Christopher Dodd, foi ao Palácio do Planalto, em Brasília, para convidar pessoalmente Bolsonaro, o presidente finalmente decidiu ir. Segundo ele, não queria servir apenas para “tirar fotos”. Após o encontro, Dodd disse que o Brasil tem muito a contribuir com a Cúpula das Américas.

A cúpula foi criada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e tem o objetivo de promover laços de cooperação entre os países da zona econômica americana. O evento deste ano deve tratar de ameaças à democracia.

Via Metrópoles