Bolsonaro e ministros assistem a desfile de blindados da Marinha na Esplanada Ato gerou desconforto entre os Poderes por acontecer no dia da votação da PEC do Voto Impresso na Câmara. O comboio vai em direção a Formosa (GO) para um treinamento militar. A Marinha afirmou que o evento estava programado antes de se marcar a votação na Casa

Um desfile de blindados da Marinha do Brasil na Esplanada dos Ministérios causou controvérisa por ter ocorrido no dia da votação da PEC do Voto Impresso na Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para convidar os presidentes das cortes superiores, da Câmara e do Senado para acompanharem a exibição dos veículos militares diante do Palácio do Planalto.

Segundo a Marinha, a entrega do convite ao presidente já estava programada com a participação de um comboio de blindados que começou o deslocamento com destino à Formosa (GO) no dia 8 de julho. De um comboio de 150 viaturas, 14 ficarão em exposição em frente à Marinha, na Esplanada dos Ministérios, ao longo desta terça-feira.

O Ministério da Defesa alegou se tratar de “ação promocional” e não um gesto político. Batizado de “Operação Formosa”, esse treinamento militar ocorre há 32 anos e, pela primeira vez, será coordenado pela Defesa. Também pela primeira vez, treinamento vai contar com homens das três Forças: Marinha, Aeronáutica e Exército.

No desfile desta terça-feira, a previsão é que os blindados parem em frente a rampa do Palácio do Planalto e entregarão um convite a Bolsonaro, para que ele compareça às manobras em Formosa. O ministro da Defesa, Braga Netto, é quem entregará o convite a Bolsonaro.

Relator na comissão especial do voto impresso, e contrário à adoção desse sistema, Raul Henry (MDB-PE), lamentou a decisão do governo em organizar um desfile de blindado no dia da votação da PEC.

Controvérsia

Ao longo de toda a segunda-feira, o anúncio da presença de blindados diante do Palácio do Planalto gerou críticas até mesmo entre integrantes das Forças Armadas e da ala política do governo, que viram na iniciativa outro vetor de tensão com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem atacado as urnas eletrônicas e já declarou mais de uma vez que, se necessário, agirá “fora das quatro linhas” da Constituição. O presidente tem feito ataques pessoais ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso. O agravamento da crise fez com que o presidente do STF, Luiz Fux, cancelasse o encontro entre os chefes do Três Poderes que estava programando.

Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse, em entrevista o site Antagonista, que a exibição dos blindados no dia votação da PEC do Voto Impresso é uma “trágica coincidência.” Na semana passada, após a PEC ser derrotada em votação na comissão especial, Lira enviou o tema para ser apreciado pelo plenário.

— Eu encaro isso como uma trágica coincidência. Não é que eu apoie essa demonstração. Bem verdade, eu procurei informações, essa operação Formosa acontece desde 88 aqui em Goiás — disse Lira.

A passagem de blindados e outros veículos militares nesta terça-feira na Esplanada dos Ministérios deverá ser acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro e todos os ministros do governo. A reunião está marcada para 8h, já o desfile está programado para 8h30. Os três chefes das Forças Armadas também foram convocados para estarem no Planalto.

Diante da repercussão negativa, na noite desta segunda-feira, a Marinha divulgou uma nota afirmando que a passagem dos blindados diante do Palácio do Planalto não tem relação com a votação da PEC que quer criar o voto impresso.

