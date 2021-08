Bolsonaro e ministros assistem a desfile de tanques do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assistiu, na companhia de ministros de Estado e parlamentares, o desfile de veículos blindados, armamentos e outros equipamentos da Força de Fuzileiros da Esquadra, na manhã desta terça-feira (10/8). Cerca de 40 blindados, caminhões e tanques desfilaram em frente ao Palácio do Planalto

Entre os ministros que acompanharam o desfile junto ao chefe do Executivo, estiveram os ministros Braga Netto, ministro da Defesa; Milton Ribeiro, ministro da Educação; Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil; Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho; Anderson Torres, ministro da Justiça; e Gilson Machado, ministro do Turismo.

Também acompanharam o ato o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra Filho; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira; o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ); o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR); e o vice-líder na Câmara Evair de Melo (PP-ES).

Segundo a Marinha, o comboio partiu do Rio de Janeiro e passará pela capital federal, a caminho do Campo de Instrução de Formosa (CIF).

Ao passar pelo Palácio do Planalto, foram entregues convites ao chefe do Executivo federal e ao ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, para comparecerem à Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de agosto, em Formosa.

A Operação Formosa é o maior treinamento militar da Marinha no Planalto Central. Este ano, o evento contará também com a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Serão mais de 2,5 mil militares das três Forças.

Um grupo de apoiadores do presidente se reuniu na praça dos Três Poderes, em frente à rampa presidencial, durante o desfile. O grupo proferiu palavras de ordem como “Mito”, “Eu autorizo” e “142”, esse último em referência ao artigo 142 da Constituição, que trata sobre as Forças Armadas. Bolsonaro não conversou com apoiadores nem discursou publicamente durante o evento.

