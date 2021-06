Bolsonaro encomenda a Guedes reajuste para servidores em 2022

Segundo coluna do jornal O Estado de S.Paulo, uma correção de 5% teria custo de R$ 15 bilhões no Orçamento do ano que vem, segundo cálculos que estão sendo feitos pelo governo para o presidente

O presidente Jair Bolsonaro encomendou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um reajuste no salário dos servidores públicos em 2022, informa a coluna da jornalista Adriana Fernandes, no jornal O Estado de S.Paulo na última quinta-feira.

Segundo a coluna, uma correção de 5% teria custo de R$ 15 bilhões no Orçamento do ano que vem, segundo cálculos que estão sendo feitos pelo governo para o presidente.

A medida faria parte da estratégia de Bolsonaro para recuperar sua popularidade, em baixa por conta da pandemia de covid-19. O presidente não quer entrar em período de eleição com mais de três anos sem dar aumento salarial para o funcionalismo público, diz a reportagem.

Uma parte importante desse público eleitor — entre eles, as forças de segurança — é peça-chave da base de apoio com a qual Bolsonaro quer chegar em 2023, lembra a jornalista, que destaca ainda que muitas categorias já estão há ainda mais tempo sem reajuste, desde 2016.

(Conteúdo publicado originalmente no Valor PRO, serviço de notícias em tempo real do Valor)

Valor

foto ilustrativa