Bolsonaro não apoiará Marcos Rocha, diz jornal

A um mês do início do prazo para a realização das convenções partidárias, Jair Bolsonaro (PL) avançou na formação da sua rede de apoio para o primeiro turno das eleições de 2022.

Em Rondônia, o jornal O Globo diz que Bolsonaro não deverá subir no palanque do governador Marcos Rocha.

Segundo o jornal, o presidente deverá focar sua atenção na campanha para governo do senador Marcos Rogério (PL), que é do mesmo partido que Bolsonaro.

Porém, toda base política e até o próprio Rocha acredita que terá a benção de Bolsonaro.

O Globo não mostra nenhuma declaração oficial do presidente sobre o apoio para Rogério, faz a afirmação com base em apuração e investigação da equipe de jornalistas da redação. Mas diz que o palanque com apoio presidencial para Marcos Rogério já foi definido.

“Em 14 dos estados onde o presidente já definiu o palanque o candidato será do PL. Um dos principais articuladores das alianças é o ex-deputado e presidente da sigla, Valdemar Costa Neto (PL-SP), que foi condenado no julgamento do mensalão durante o governo Lula”, diz o jornal, que mostra um infográfico de quem Bolsonaro apoiará no primeiro turno.