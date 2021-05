Bolsonaro participa de manifestação de agricultores e religiosos no sábado (15)

O presidente Jair Bolsonaro participou de manifestação promovida por agricultores e religiosos hoje (15) à tarde na Esplanada dos Ministérios, na capital federal. Em discurso em cima de um carro de som, ele defendeu a aprovação do voto impresso nas eleições de 2022, cuja proposta de emenda à Constituição (PEC) teve a comissão especial instalada na última quinta-feira (13) na Câmara dos Deputados.

O presidente também voltou a defender o afrouxamento das medidas de restrição social impostas por governadores e prefeitos para enfrentar a pandemia de covid-19. Bolsonaro sobrevoou a Esplanada dos Ministérios de helicóptero, voltou ao Palácio do Planalto e foi para o meio dos apoiadores montado a cavalo.

Ele estava acompanhado dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Agricultura, Tereza Cristina, entre outros, além de seguranças.

Antes de subir no trio elétrico, Bolsonaro cumprimentou apoiadores. Mais cedo, o presidente tinha almoçado no Centro de Tradições Gaúchas de Brasília, com representantes do agronegócio que organizaram o protesto.

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo sobre a manifestação nas suas redes sociais.

– Brasília, 15/maio/2021.

– Boa noite a todos. pic.twitter.com/Sqr8qBOi90 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 15, 2021

Matéria atualizada às 21h06 para inclusão de tuíte do presidente Jair Bolsonaro