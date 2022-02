Bolsonaro pretende anunciar líder do Senado até quinta; Marcos Rogério, de Rondônia, é o mais cotado O congressista também é visto como possibilidade para a sucessão no Palácio Rio Madeira em 2022

Porto Velho, RO – O site “O Antagonista”, que cobre os bastidores da política em Brasília, publicou nota dizendo que o governo Jair Bolsonaro, do PL, deve anunciar o substituto de Fernando Bezerra na liderança do Senado até a próxima quinta-feira (17).

O mais cotado para o posto é o congressista Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que ganhou a simpatia da atual gestão do Palácio do Planalto pela defesa ferrenha da União durante as sessões da CPI da COVID-19.

Rogério também é visto regionalmente como possibilidade para a sucessão no Palácio Rio Madeira em 2022; e, além da liderança do governo, ainda cogita-se a possibilidade de que este assuma como ministro da administração regente.

Além de Rogério, correm por fora na disputa os senadores Márcio Bittar (União Brasil-AC), Carlos Viana (PSD-MG), Jorginho Mello (PL-SC) e Luis Carlos Heinze (PP-RS).

rondoniadinamica