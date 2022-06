Bolsonaro promete aumento e reestruturação de servidores para 2023 Presidente declarou que proposta de reestruturação do funcionalismo público constará no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou, em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (13/6), que os servidores públicos não terão reajuste salarial neste ano. O chefe do Executivo federal, porém, afirmou que o projeto de reestruturação foi encaminhado para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano.

“Lamentavelmente, não tem reajuste para servidor. Nós estamos tentando agora. Tem de vencer a legislação eleitoral; dobrar, o mínimo, o valor do auxílio alimentação. Agora, já pedi para encaminhar no PLOA do ano que vem, reajuste e reestruturação de carreiras”, declarou.

Bolsonaro citou a pandemia e a guerra da Ucrânia para justificar as perdas salariais no país. “O pessoal CLTista, apesar de ter aumentado um pouco a carteira assinada em 2020 e 2021, não tiveram também ganho salarial; muito pelo contrário, perderam muita coisa”, citou.

