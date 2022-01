Bolsonaro sobre reajuste a servidores: “Os recursos são poucos”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (29/1) que espera a “melhor maneira possível” para resolver o impasse envolvendo o reajuste para servidores do país.

Durante conversa com a imprensa na Catedral Metropolitana de Brasília, o chefe do Executivo federal voltou a reconhecer o trabalho dos servidores, sobretudo das forças policiais, mas ressaltou que “os recursos são poucos”.

Ao sancionar o Orçamento de 2022, Bolsonaro concedeu reajuste de R$ 1,7 bilhão para servidores públicos. A peça orçamentária, no entanto, não define quais categorias devem ser beneficiadas ou como os recursos devem ser aplicados. Os recursos precisam ser confirmados em um projeto específico a ser enviado pelo governo posteriormente.

“Por enquanto, não está decidido nada e estamos esperando ver a melhor a maneira possível de como levar adiante essa questão”, disse o presidente.

“Tem um montante reservado que, por enquanto, está congelado. Ninguém, no momento, falou que vai conceder da nossa parte ou não o reajuste. O que eu peço que todos pensem é o seguinte: os recursos são poucos. […] Eu posso dar 1% para todo mundo ou reconhecer o valor de poucas categorias. Agora, outras também merecem e têm o seu valor. Mas não temos recursos para todo mundo”, prosseguiu.

A ideia inicial do governo era direcionar os recursos para agentes da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). A equipe econômica era contra a medida e argumentava que a concessão de reajuste poderia gerar pressões de outros setores do funcionalismo.

O colunista do Metrópoles Igor Gadelha apurou que o presidente deve aguardar o retorno dos trabalhos do Congresso Nacional, no início de fevereiro, para decidir se concederá ou não reajuste salarial para carreiras policiais.