Bolsonaro visita estádio da Chapecoense e fala com empresários em SC

Entre as melhorias, estão a troca da iluminação, ampliação da capacidade, reforma de blocos e instalação de cobertura metálica

O presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda nesta sexta-feira (25) na cidade de Chapecó, oeste de Santa Catarina. Após chegar na cidade, durante a tarde, ele foi direto para a Arena Condá, sede do time da Chapecoense. O estádio passa por uma série de reformas, com um custo total de R$ 18,4 milhões, dos quais R$ 15,6 milhões são recursos federais. Entre as melhorias, estão a troca da iluminação, ampliação da capacidade, reforma de blocos e instalação de cobertura metálica.

No final da tarde, fez uma visita a uma empresa de alimentos e depois participou de um encontro com empresários no Centro de Cultura e Eventos da cidade.

Bolsonaro passará a noite em Chapecó, em local não divulgado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). No sábado (26), a partir das 9h, ele participa de um novo passeio de moto com apoiadores, evento que vem sendo chamado de “motociata”, que já ocorreu em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O passeio sairá de Chapecó até a cidade vizinha de Xanxerê, onde Bolsonaro inaugura uma agência da Caixa Econômica Federal. Depois disso, a “motociata” retorna a Chapecó. Em seguida, o presidente deve retornar a Brasília.