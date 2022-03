Bombeiros buscam vítimas de naufrágio no Rio

Bombeiros buscam duas pessoas que desapareceram em naufrágio na costa sul do estado do Rio. Segundo a Marinha, a embarcação naufragou na tarde da última segunda-feira (28), nas proximidades da Ilha de Jorge Grego, na Baía de Ilha Grande, no município de Angra dos Reis.

Quatro pessoas foram resgatadas com vida logo depois do acidente e passam bem. As buscas pelos dois desaparecidos estão sendo feitas com a ajuda de uma equipe de Busca e Salvamento da Delegacia da Capitania dos Portos em Angra.

A Marinha não informou o tipo de embarcação que naufragou, mas disse que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.