Botafogo e Vasco vencem pelo Campeonato Carioca

E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Campeonato Carioca: o Botafogo venceu o Resende por 2 a 1 e o Vasco da Gama bateu o Bangu por 2 a 0. Campeonato Gaúcho: o Juventude venceu o São José por 2 a 0. Pelo goiano, o Goiás venceu o Morrinhos também por 2 a 0. No Mineiro, o Cruzeiro bateu o Uberlândia por 2 a 1. No Paranaense, o Londrina venceu o União por 4 a 2. Campeonato Paulista: o Mirassol venceu Santos por 3 a 2, o Bragantino bateu o Água Santa por 2 a 0 e São Paulo e Inter de Limeira ficaram no 0 a 0. No Pernambucano, o Náutico venceu o Vera Cruz 2 a 1. Pela Copa do Nordeste: o Floresta venceu o Sergipe por 1 a 0.

Principais jogos deste fim de semana: nesta sexta-feira, tem Campeonato Italiano e Liga de Portugal. Neste sábado, Campeonato Carioca: jogo que a Rádio Nacional transmite, Fluminense x Volta Redonda. Pelo Gaúcho, tem Grêmio x São Luiz. Pelo Mineiro, URT x América. Pelo Paulista, tem Palmeiras x Santo André, Botafogo x Corinthians e Guarani x Ponte Preta. Campeonato Pernambucano também tem clássico: Sport x Santa Cruz. Pela Copa do Nordeste, três jogos: Atlético de Alagoinhas x Ceará, Fortaleza x Bahia e Campinense x Sousa.

No domingo, tem Campeonato Carioca: a bola para Audax Rio x Vasco da Gama. Campeonato Goiano tem Jataí x Goiás e Atlético x Vila Nova. No Mineiro, Cruzeiro x Vila Nova. No Paraense, tem o clássico Paysandu x Remo. No Paranaense também tem clássico: Paraná x Coritiba. Copa do Nordeste, quatro jogos: CSA x Náutico, Globo x Altos, Sampaio Corrêa x Floresta e Sergipe x CRB. Tem decisão na Supercopa do Brasil, jogo que a Rádio Nacional transmite, Atlético Mineiro x Flamengo.