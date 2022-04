Brasil aplica mais de meio milhão de 3ª e 4ª doses contra covid nas últimas 24h

As etapas da campanha de imunização contra a covid-19 no Brasil avançam. Nas últimas 24 horas, 541.068 de pessoas foram alcançadas com a 3ª ou 4ª doses contra a covid. No total, 177.132.994 (82,45%) de pessoas já receberam ao menos a primeira porção do imunizante.

Em relação aos vacinados com a 2ª dose ou dose única contra a covid, o porcentual está em 76,24%, cerca de 163.788.214. Enquanto a terceira já foi aplicada em 85.697.515 da população. Com a quarta, 1.410.508.

Ao considerar a vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), a campanha de vacinação já chegou a 11.732.558, o equivalente a 57,23% deste público.

Nas últimas 24 horas, o País administrou 719.008 doses de vacinas, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h..

O balanço da campanha de vacinação contra a covid é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.