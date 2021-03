Brasil bate recorde com 2.286 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) confirmou nesta quarta-feira (10) mais 2.286 mortes por Covid-19 —o maior aumento diário em toda a pandemia.

O recorde era desta terça-feira (9), quando 1.972 óbitos entraram na contagem.

Com a atualização, o Brasil ultrapassou 270 mil vítimas da doença. Ao todo, 270.656 brasileiros morreram em decorrência da infecção pelo novo coronavírus.

O país tem a segunda maior contagem de mortes pelo vírus em todo o mundo, atrás somente dos Estados Unidos.

O Conass também registrou mais 79.876 casos, totalizando 11.202.305.

A ocupação de leitos de UTI ultrapassa 90% em 12 estados e no Distrito Federal, como mostrou um levantamento feito pela CNN junto a secretarias estaduais de Saúde. Em Rondônia, não há nenhum leito adulto disponível na rede pública.

O Butantan divulgou mais cedo que a vacina do instituto em parceria com a chinesa Sinovac é eficaz contra as variantes do novo coronavírus em circulação no Brasil.

Estudos preliminares realizados pelo instituto em parceria com a USP, em pessoas vacinadas, demonstram que a Coronavac é capaz de neutralizar variantes do novo coronavírus.

