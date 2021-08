Brasil faz jogo duríssimo com México, mas brilha nos pênaltis e avança à terceira final olímpica consecutiva Agora, o Brasil aguarda o adversário na grande final dos Jogos Olímpicos, que saíra do confronto entre Japão e Espanha, logo mais, às 8h (de Brasília).

A seleção brasileira de futebol masculino está na final dos Jogos Olímpicos! Nesta terça-feira (3), o Brasil fez um jogo duríssimo contra o México em Kashima, mas brilhou na cobrança das penalidades máximas (4 a 1) para garantir a classificação e mais uma medalha para o o Brasil.

Até aqui, a seleção comandada por André Jardine está invicta no torneio com três vitórias e dois empate. Além disso, está é a quinta final olímpica do Brasil, a terceira seguida, lembrando que a Canarinho é equipe com mais medalhas em Olimpíadas (seis) e vai em busca da segunda de ouro.

Agora, o Brasil aguarda o adversário na grande final dos Jogos Olímpicos, que saíra do confronto entre Japão e Espanha, logo mais, às 8h (de Brasília). A decisão acontece neste sábado (7), às 8h (de Brasília), valendo o bicampeonato para a seleção brasileira, e você acompanha ao vivo no Olimpíada Todo Dia.

Resumo do jogo

O Brasil controlou o jogo desde o início, tendo a bola e trabalhando no campo de ataque. No entanto, a seleção brasileira pecou nas finalizações e levou pouco perigo ao gol do experiente Ochoa, que foi bastante acionado no primeiro tempo, ainda que fazendo defesas tranquilas. O México apostou nos contra-ataques e na velocidade de seus atacantes, mas também não chegou a assustar muito o goleiro Santos.

O ritmo caiu no segundo tempo, mas o Brasil teve sua melhor chance aos 36 minutos, em cabeceio de Richarlison na trave. Assim, a partida se encaminhou para a prorrogação, muito truncada e faltosa, com pouco jogo em si. Na decisão por pênaltis, entratanto, o Brasil brilhou e venceu por 4 a 1.

