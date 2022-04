Brasil ganha novas alternativas de tratamento contra a Covid

O Brasil ganhou, na semana que passou, novas ferramentas para o enfrentamento da crise sanitária causada pelo vírus da Covid-19. Dois remédios para tratamento da doença foram aprovados por órgãos de saúde brasileiros: baricitinibe e paxlovid.

As autorizações ocorrem no mesmo período em que o país passa por nova fase da crise sanitária, com a flexibilização de medidas restritivas e a redução de casos e óbitos motivados pelo coronavírus.

Na sexta-feira (1º/4), o Ministério da Saúde incluiu o medicamento baricitinibe no rol do Sistema Único de Saúde (SUS). O remédio, fabricado pela empresa Eli Lilly do Brasil Ltda., já tinha registro no Brasil para o tratamento de outras doenças, como artrite e dermatite.

Além disso, na quarta-feira (30/3), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso temporário e emergencial do antiviral Paxlovid, produzido pela farmacêutica Pfizer.

Ao Metrópoles o médico infectologista Victor Bertollo avalia que a introdução dos remédios ao sistema brasileiro de saúde é bastante animadora, especialmente para tratar pessoas que fazem parte de grupos de risco.

“Existem pessoas que, mesmo vacinadas, por questões intrínsecas ao seu sistema imunológico, ainda podem ter risco alto de complicação pra Covid. Os maiores exemplos são os muito idosos, os acima de 80 anos, os imunocomprometidos. Para esse grupo de população, a gente precisa ter esse tipo de tratamento”, analisa.

Bertollo também ressalta a possibilidade de surgimento de novas variantes da Covid-19 que sejam resistentes às vacinas. Nesses cenários, a existência de tratamentos medicamentosos é muito importante. “É fundamental a disponibilidade deles como estratégia adicional para controle da Covid”, pontua o infectologista.

Tratamento hospitalar

O baricitinibe foi o primeiro medicamento incluído no SUS para o tratamento da Covid. O remédio deve ser utilizado por adultos hospitalizados que precisam de oxigênio por máscara ou cateter nasal.

Estudos analisados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) apontam que o uso da substância pode contribuir para “redução significativa de mortes” por adultos hospitalizados.

“O medicamento atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios. De forma mais específica, ele diminui a ação da interleucina-6 (IL-6), substância ligada à ocorrência de reações inflamatórias geradas por diversas doenças, e se apresenta com níveis elevados em casos mais graves da doença”, informou a comissão, em nota.

