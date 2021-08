Brasil perde e fica fora da disputa do ouro no vôlei masculino

Brasil perde e fica fora da disputa do ouro no vôlei masculino A seleção vencia por 20/12 e parecia caminhar tranquila rumo à vitória quando os russos voltaram a crescer, e acabaram vencendo por 3 sets a 1

A seleção brasileira de vôlei masculino deu adeus ao sonho da medalha ouro na Olimpíada de Tóquio. Os Brasileiros foram derrotados na madrugada desta quinta-feira (5) para o Comitê Olímpico Russo (ROC, na sigla em inglês) por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/21, 26/24 e 25/23. A partida foi realizada na Arena de Ariake, na capital Tóquio.

O Brasil começou com um primeiro set perfeito. O domínio começou a ruir a partir do segundo set, mas foi no terceiro que tudo desandou. A seleção vencia por 20/12 e parecia caminhar tranquila rumo à vitória quando os russos voltaram a crescer. Encaixaram o saque, passaram a defender tudo e derrubaram a seleção no caminho para a final

Leal, em seu melhor jogo nas Olimpíadas, terminou com 18 pontos. Lucão, outro destaque, fez 13. Do outro lado, Mikhaylov, com 22, foi o grande nome da partida. Kliuka, com 15, e Podlesnykh, que entrou muito bem no terceiro set, também levaram a Rússia à decisão.

A virada sofrida no terceiro set é a maior da história olímpica desde que o Brasil se impôs como potência no vôlei mundial. Em 2012, também diante dos russos, chegou a colocar as mãos no ouro em Londres, mas levou a virada no terceiro set depois de vencer os dois primeiros e ter 21/18 no placar.

Desde os Jogos Olímpicos de Sidney (2000) o Brasil não fica de fora de uma final da competição. À época, o país foi eliminado nas quartas de final em confronto com a Argentina. Depois disso, foram quatro decisões consecutivas, tendo levado duas medalhas de ouro (Atenas 2004 e Rio 2016) e duas de prata (Pequim 2008 e Londres 2012).

A luta pelo bronze acontecerá na madrugada deste sábado (7), à 1h30 (horário de Brasília), contra a Argentina.