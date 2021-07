Brasil sobrevive à batalha e vence a República Dominicana no vôlei feminino No aniversário de 40 anos de Carol Gattaz, time de José Roberto Guimarães chega à segunda vitória nas Olimpíadas em cinco sets

Foi com sufoco até o fim, mas o Brasil bateu a República Dominicana por 3 sets a 2 e continua invicto após dois jogos no vôlei feminino das Olimpíadas de Tóquio. O placar de 15 a 12 no quinto set dá a ideia do tamanho da batalha na Arena Ariake. Fernanda Garay deu mais um show, com 26 pontos, e ofereceu a vitória de presente para Carol Gattaz, aniversariante do dia. A jogadora completa 40 anos.

Brayelin Martinez foi o grande destaque das dominicanas, com 24 pontos anotados. As adversárias venceram o primeiro set por 25 a 22. O Brasil reagiu e fez 25 a 17 e 25 a 13 nas duas parciais seguintes, com certa facilidade. No quarto set, porém, a República Dominicana conseguiu 25 a 23 e levou o duelo para a definição no quinto. Finalmente, as brasileiras conseguiram se impor. Após empate em 10 a 10, o time deslanchou e conquistou vitória mais suada que o previsto.

Como fica?

A Sérvia venceu os dois primeiros jogos por três sets a zero e lidera o grupo A. O Brasil vem logo atrás, com apenas um set perdido. As duas seleções se encaram no próximo sábado e devem decidir a liderança da chave. Japão, Quênia, República Dominicana e Coréia do Sul brigam pelas outras duas vagas para as quartas-de-final.

Próximo jogo

Na quinta-feira, às 7h40, as brasileiras encaram as donas da casa. O duelo terá transmissão da TV Globo e Sportv, e acompanhamento em tempo real no ge.globo. Nas duas primeiras rodadas, o Japão venceu o Quênia e perdeu para a Sérvia.

Via Globoesporte.com