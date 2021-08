Brasil tem 26,01% da população total com a imunização completa contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 22, a 122.830.226, o equivalente a 58,01% da população total. Nas últimas 24 horas, 454.160 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 122 milhões de vacinados, 55,06 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 26,01% da população. Nas últimas 24 horas, 196.198 pessoas receberam a dose de reforço.

Devido a uma correção nos dados do Rio Grande do Sul, que notificou menos 20.091 vacinas de dose única administradas, o total nacional de aplicação desses imunizantes no dia foi de -17.776. Sem considerar o Estado, entretanto, foram 2.311 doses da Jansen aplicadas.