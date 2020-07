Brasil ultrapassa a marca de 2 milhões de casos de coronavírus

Segundo a última atualização feita pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil tem, até o momento, 2.012.151 casos confirmados de coronavírus e 76.688 óbitos decorrentes da infecção. Nas últimas 24h, mais 45.403 diagnósticos e 1.322 mortes foram computadas pela entidade.

Os dados do Conass servem de base para a plataforma oficial do Ministério da Saúde, mas são divulgados cerca de uma hora antes das informações do governo. Até o momento, os números das duas entidades têm sido idênticos.

Mortalidade de internados com Covid-19 em UTI cai um terço, diz estudo

As unidades federativas mais afetadas pela epidemia no país são São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pará e Bahia, todos com mais de 112 mil casos da Covid-19. De acordo com o governo, as regiões que registram alta nos casos e mortes, e mais preocupam, são a Sul e Centro-Oeste – o tempo frio e seco, aliado às medidas de flexibilização da quarentena, podem influenciar na transmissão do coronavírus.

A região Norte, uma das mais afetadas no início da epidemia, em contrapartida, é a única que já registra queda sustentada nos óbitos e diagnósticos.

