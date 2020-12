Brasileira que tomou vacina quer vir ao país comemorar aniversário da mãe

A pesquisadora brasileira Maria Lúcia Possa está entre as primeiras pessoas que receberam uma das duas doses da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, no Reino Unido, nesta terça-feira (8/12).

“Hoje é o primeiro dia, mas acho que a coisa mais importante é que tem luz no fim do túnel”, disse Possa, em entrevista à Globonews.

Maria Lúcia trabalha no Hospital Universitário Royal Free e, por já ter passado por um transplante de rim, foi selecionada para receber a imunização ainda no primeiro dia da campanha de vacinação.

Ela receberá a segunda dose em 5 de janeiro de 2021 e, após isso, pretende vir ao Brasil visitar a mãe, que está prestes a completar 100 anos. “Eu estou cansada, está todo mundo cansado – da doença, de ficar em casa, de todas essas restrições”, disse a pesquisadora. “Mas agora, finalmente, temos essa luzinha e eu sou a prova”, comemorou.

A vacinação contra a Covid-19 começou nesta terça-feira (8/12) no Reino Unido após o imunizante desenvolvido pelas empresas Pfizer e BioNTech receber autorização para uso emergencial.

As primeiras doses serão aplicadas em profissionais do sistema de saúde, idosos com mais de 80 anos e funcionários e moradores de casas de repouso do Reino Unido.

Metrópoles