Brasileiro Feminino: Bragantino, Esmac e Cresspom garantem acesso

Os integrantes da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro em 2022 que faltavam ser conhecidos foram definidos neste domingo (18). Após o Atlético-MG se classificar no sábado (17), foi a vez de Red Bull Bragantino, Esmac-PA e Cresspom-DF levarem a melhor nos respectivos confrontos, avançarem às semifinais da Série A2 (segunda divisão) e, de quebra, conquistarem o acesso à elite.

No Centro de Formação de Atletas (CFA) da Red Bull, em Jarinu (SP), o Bragantino derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 no tempo normal, com gols da meia Raquel e da zagueira Ingryd. Com o placar agregado empatado em 4 a 4, já que as Gurias Furacão venceram o jogo de ida por 4 a 2, a decisão foi para os pênaltis.

Mylena perdeu a primeira cobrança das paulistas. A goleira Karla Alves defendeu o segundo chute athleticano, da também atacante Milena. Na terceira tentativa rubro-negra, a lateral Bruna bateu por cima. Coube, então, à atacante Ariel definir a vitória do Massa Bruta por 4 a 2 e garantir a classificação à próxima Série A1.

No Estádio Baenão, em Belém, o Esmac bateu o Real Ariquemes-RO por 2 a 1, de virada, também conquistando o inédito acesso à elite nacional. As rondonienses abriram o placar com a atacante Bia Batista, mas a lateral Anne (cobrando falta) e a atacante Cássia, nos acréscimos do primeiro tempo, colocaram as anfitriãs à frente. As paraenses seguraram a pressão na etapa final e comemoraram a classificação.

O Cresspom foi até a Cidade Vozão, em Itatinga (CE), e surpreendeu o Ceará ao vencer por 2 a 0. A meia Isabela, com dois golaços, decretou o triunfo que levou as Tigresas do Cerrado à primeira divisão de 2022. Será a primeira participação da equipe distrital em uma Série A1.

Nas semifinais, o Bragantino enfrentará o Esmac e o Cresspom medirá forças com o Atlético-MG. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda confirmará as datas e horários dos jogos de ida e volta dos confrontos.

Os quatro promovidos substituirão Botafogo, Minas Brasília, Napoli-SC e Bahia, que não escaparam do rebaixamento na Série A1 deste ano – que ainda está em andamento. Devido à Olimpíada de Tóquio (Japão), a competição foi interrompida após o fim da primeira fase e será retomada em agosto, nas quartas de final.